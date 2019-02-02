الانضباط تُلزم لاعب النهضة بدفع 15 ألف ريال

نواف السالم(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط و الأخلاق، اليوم السبت، قرار بإيقاف لاعب نادي النهضة زادي هورتلين مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (15,000) ريال، وذلك لضربه لاعب من فريق منافس مما أدى إلى طرده.

كما أصدرت اللجنة قرار بإيقاف لاعب نادي الجبلين بيتر نوارة مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (15,000) ريال، بعد أن ضرب لاعب من فريق منافس مما أدى إلى طرده مباشرة.

وجاء ذلك خلال مباراة النهضة والجبلين التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضيو بحائل.