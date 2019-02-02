إطلاق حملة ضد ” نايكي ” لسحب حذاء مكتوب عليه لفظ الجلالة

واشنطن(صدى):

أطلق أحد زبائن شركة ” نايكي ” الشهيرة، حملة على الشركة لسحب إحدى أبرز ماركات أحذيتها من السوق؛ على خلفية وضع رسمًا شبيهًا بلفظ الجلالة في اللغة العربية.

وترى الحملة، أنه من غير المقبول أن تسمح شركة ” نايكي ” بوضع كلمة شبيهة بكلمة ” الله ” على حذاء ” إير ماكس 270 ” ، إذ دعا نشطاء في الحملة إلى سحب كافة المنتجات التي تحمل هذا الرسم في كافة دول العالم.

من جانبها، كشف شركة ” نايكي ” أن الكلمة ليست إلا اختصارًا وتجسيدًا لعبارة Air Max، أي العلامة التجارية لحذاء ” إير ماركس ” .