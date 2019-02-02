بالفيديو.. قصة مسِّنة تعلمت القراءة وهي في السبعين بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

روت الطالبة نورة البقمي، البالغة 70 عامًا من العمر، قصة عودتها إلى التعليم والتحاقها بمقاطعد الدراسة في تعليم الكبارة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت في مقطع فيديو لها، أنها قرَّرت تعلُّم القراءة والكتابة حتى تتمكن من تلاوة القرآن الكريم والأحدايث النبوية، مؤكدة أنها حاليًا أصبحت تعرف الهمزة والضمة وتقرأ القرآن على الوجه الذي يرضي الله، والأحاديث الشريفة.

وأضاف: ” الحمد لله حكومتنا لم تقصر وكل شيء متوفر، من كتب ومدرسين والحمد لله نتعلم نور ديننا ونتعلم أشياء نستفيد بها، ونتعلم القرآن والحديث ونتعلم الأشياء النافعة ” .