بالفيديو.. إليسا تشعل دبي والرقص سيد الموقف

أبوظبي(صدى):

تألقت الفنانة اللبنانية إليسا، في حفل أحيته مساء أمس في القرية العالمي بدبي، إذ ظهرت بفستان قصير أزرق اللون، وحذاء أسود بكعب عالِ، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها.

ونشرت إليسا صورة لها من الحفل عبر تطبيق ” إنستجرام ” ، معلقة: ” لها من تجربة رائعة أن أعود مجددًا إلى القرية العالمية والغناء مع هذا الحشد.. 100 ألف شخص، أنا سعيدة للغاية لمشاركة هذا الحفل معكم.. أراكم قريبًا ” .

يذكر أن إليسا كانت قد طرحت أحدث أعمالها المصورة، على طريقة الفيديو كليب، بعنوان “ شمس العيد ” ، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع “ يوتيوب ” .