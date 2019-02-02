العثور على صواريخ إيرانية الصنع موجهة لاستهداف قاعدة أمريكية بالعراق

بغداد(صدى):

كشفت مصادر عراقية، أنه تم العثور على صواريخ إيرانية الصنع في محافظة الأنبار، كانت موجهة لاستهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد بها قوات أمريكية.

يذكر أن جزءًا من القوات الأمريكية العائدة من سوريا وصل في 6 يناير الماضي إلى قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار العراقية.

ووصفت كتل سياسية عراقية، دخول قوات أمريكية من الأراضي السورية إلى العراق بـ ” الأمر الخطير ” ، فيما أعلنت أن مجلس النواب العراقي ماض في إقرار قانون إخراج القوات الأجنبية قريبًا.