الحصيني: حالة ممطرة تبدأ اليوم وانخفاض في درجات الحرارة

نايف السالم(صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، بدء حالة ممطرة من مساء اليوم السبت وتستمر حتى الثلاثاء القادم.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” حالة ممطرة من مساء اليوم السبت تستمر حتى الثلاثاء – بإذن الله – متوقع ـمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مكة ثم الرياض والشرقية فدول الخليج العربي ” .

وأضاف : ” متوقع أن تعيش أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية أجواء شتوية ممطرة ديمية بما فيها العاصمة وانخفاض واضح في الحرارة، و متوقع أن تشمل الأمطار المحافظات الجنوبية للعاصمة الرياض ” .

وتابع : ” مهم البسوا والبسوا عيالكم شتوي متوسط.. متوقع أن يكون مقدار الإنخفاض في الحرارة من ست الى ثمان درجات مئوية عما هي عليه اليوم السبت ومتوقع أن تستمر الموجة البارة حتى نهاية الأسبوع -إلا أن يصرفها الله- ” .