متأكد أن غالب من قرأ العنوان تبادر إلى ذهنه الأموال وحصر مفهوم الرزق الواسع الشامل في المال !

مع أن الأرزاق كثيرة ولا تنحصر في المال ، ولكل رزق عمل خاص به ، والأرزاق كثيرة جدا بل يكاد كل شيء في هذه الدنيا يندرج تحت الرزق ، فالمال رزق ، والعلم رزق ، والوالدان رزق ، والزوجة رزق ، والولد رزق ، والأرحام رزق ، والعبادة رزق ، ولو تفكرت فيها لوهلة لانتبهت أن كل شيء حولك يسمى رزقا ، ولكن الاختلاف في الأعمال الموكلة بهذه الأرزاق فالمال له الصدقة والزكاة وعدم التبذير ..إلخ .

والعلم له التعليم والمراجعة والتوسع وعدم التوقف عن طلبه..إلخ ، والوالدان لهما البر والسمع والطاعة ..إلخ وهكذا بقية الأرزاق لكل رزق منهم عمل خاص به ، فلا تحصر الرزق في المال ووسع الأفق لديك وانظر بما عندك واعمل بما لديك ، وتذكر بأن الله يرزق من يشاء بما يشاء .