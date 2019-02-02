إصابة ستيني بفيروس كورونا في وادي الدواسر

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل إصابة رجل ستيني بفيروس كورونا في وادي الدواسر، مشيرة إلى تصنيف عدواه بحالة أولية مكتسبة بعد مخالطة الإبل.

وتعتبر هي الحالة الثانية خلال أسبوع تصاب بمخالطة الإبل، كما أشارت الوزارة إلى أن المريض يخضع للعلاج في المستشفى.

وأشارت الصحة إلى أهم الإجراءات الوقائية من فيروسات الأنفلونزا الموسمية أو «كورونا» ومنها تجنب أماكن الازدحام، وغسل وتعقيم اليدين بالماء والصابون والمطهرات.

وتعد هذه العوامل كفيلة بمنع انتقال الفيروس من شخص مصاب لآخر سليم، إضافة إلى ارتداء الكمامة الوقائية في حالة التواجد في الأماكن المزدحمة عند الضرورة وتغييرها بصفة دورية.