بالفيديو.. الطائرة الليموزين تستعرض نفسها على الطريق

أميرة خالد(صدى):

عندما يتعلق الأمر بالسيارات الغريبة، فإن ليموزين في جسم طائرة طولها 12.8 متر لديها حق التواجد في المراكز المتقدمة.

صُنعت الليموزين التي يستعرضها الفيديو من جسم طائرة ليرجيت حقيقية، ويبلغ طول ذيلها 3.4 متر في الهواء، وحتى تستوعب حجمها المهول أكثر، فإنّ الإطارات الصغيرة التي تراها هي بقياس 28 إنش في الواقع.

تستوعب السيارة 8 ركاب و3 سائقين، وتضم داخليتها مميزات ترفيهية مثل شاشة كبيرة ومكبرات صوتية، يمكن تحويل الصوت إلى خارج الليموزين عبر سماعات خارجية تختفي أسفل محركات الطائرة النفاثة.

غطاء محرك الطائرة لا يحوي محرك الليموزين، بل سماعات إضافية وتأثيرات ضوئية حتى إذا أردت إكمال الاحتفال خارج السيارة.

بالحديث عن المحرك فهو فورتيك 8 سلندر من جنرال موتورز، موجود في الجزء الخلفي من الليموزين ليرسل الطاقة إلى العجلات الخلفية.

الطائرة الليموزين من القانوني قيادتها على الطرق العامة بسرعة قصوى 160 كم/س، ويمكن طلبها خصيصا من شركة Jettsetter، لكن المالك فرانك دي أنجيلو يقول أن الأولى كلفته أكثر من 1 مليون دولار ولن يتخلى عنها بأقل من 5 مليون دولار، ما يعادل 18.75 مليون ريال.