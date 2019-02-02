بالفيديو.. ” عماني ” يضرب قائد منتخب قطر بمطار مسقط
وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة قيام مشجع عماني بضرب قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس؛ وذلك في مطار مسقط قادمًا من أبو ظبي.
حيث ظهر بالفيديو ” المشجع ” وهو يضرب ” الهيدوس ” ، إلا أن رجال الأمن منعوه بسرعة شديدة.
وجاء ذلك بعد أن وصل منتخب قطر لمدينة ” صحار” العمانية.
زائر[ عدد التعليقات: 3054 ] نشر منذ 57 دقيقة
هاذا ما ضرب كابتن قطر كان يبغي يسلم عليه ويصور مع الكاس ولكن رجال الامن منعوه وحب يفلت منهم بالقوة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64110 ] نشر منذ 44 دقيقة
هم ادرى بحالهم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43314 ] نشر منذ 42 دقيقة
كان بيمردغه😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂