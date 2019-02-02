بالفيديو.. ” عماني ” يضرب قائد منتخب قطر بمطار مسقط

طلال الغامدي(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة قيام مشجع عماني بضرب قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس؛ وذلك في مطار مسقط قادمًا من أبو ظبي.

حيث ظهر بالفيديو ” المشجع ” وهو يضرب ” الهيدوس ” ، إلا أن رجال الأمن منعوه بسرعة شديدة.

وجاء ذلك بعد أن وصل منتخب قطر لمدينة ” صحار” العمانية.