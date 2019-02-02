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بالفيديو.. ” عماني ” يضرب قائد منتخب قطر بمطار مسقط

بالفيديو.. ” عماني ” يضرب قائد منتخب قطر بمطار مسقط
طلال الغامدي(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة قيام مشجع عماني بضرب قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس؛ وذلك في مطار مسقط قادمًا من أبو ظبي.

حيث ظهر بالفيديو ” المشجع ” وهو يضرب ” الهيدوس ” ، إلا أن رجال الأمن منعوه بسرعة شديدة.

وجاء ذلك بعد أن وصل منتخب قطر لمدينة ” صحار” العمانية.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3054 ] نشر منذ 57 دقيقة

هاذا ما ضرب كابتن قطر كان يبغي يسلم عليه ويصور مع الكاس ولكن رجال الامن منعوه وحب يفلت منهم بالقوة

[ عدد التعليقات: 64110 ] نشر منذ 44 دقيقة

هم ادرى بحالهم ,,

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