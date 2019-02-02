بالفيديو.. فيفي عبده توجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي رقصها

القاهرة(صدى):

ردت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على منتقدي ظهورها المستمر وهي ترقص على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي في هذا السن، قائلة إنها تفعل ما يجعلها أكثر سعادة.

ونشرت فيفي عبده فيديو على موقع ” يوتيوب ” وهي تردّ على أسئلة جمهورها، قائلة: ” ناس اللي بتدور على سني أنا بقولهم مبدئيًا أنا عندي 105 سنة عمري عشان متختلفوش، ولا 65 ولا غيره، أنا عمري عن الناس اللي عاوزة تعرف عمري 105 سنة، ده عمري الحقيقي ” .

وأضافت عبده:” لكن بالنسبة لقلبي وروحي واللي حساه أنا عمري 25 سنة بس محدش له حاجة عندي، واللي عاوز عروسة كبيرة عندها 105 سنة أنا موجودة يبعتلي”.