بالفيديو.. فيفي عبده توجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي رقصها
ردت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على منتقدي ظهورها المستمر وهي ترقص على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي في هذا السن، قائلة إنها تفعل ما يجعلها أكثر سعادة.
ونشرت فيفي عبده فيديو على موقع ” يوتيوب ” وهي تردّ على أسئلة جمهورها، قائلة: ” ناس اللي بتدور على سني أنا بقولهم مبدئيًا أنا عندي 105 سنة عمري عشان متختلفوش، ولا 65 ولا غيره، أنا عمري عن الناس اللي عاوزة تعرف عمري 105 سنة، ده عمري الحقيقي ” .
وأضافت عبده:” لكن بالنسبة لقلبي وروحي واللي حساه أنا عمري 25 سنة بس محدش له حاجة عندي، واللي عاوز عروسة كبيرة عندها 105 سنة أنا موجودة يبعتلي”.
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 1 ساعة
ابكتن آخر الزمان العجز ينهبلن
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43314 ] نشر منذ 28 دقيقة
أرقصي وماعليكي في أحد😉
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3372 ] نشر منذ 8 دقائق
الراقصات يحببن بعضهن …
سود الله وجوههن …
😂 😂😂
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3372 ] نشر منذ 8 دقائق
الراقصات يحببن بعضهن …
سود الله وجوههن …
😂 😂😂