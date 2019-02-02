فحولة رجل تهدم عش الزوجية

القاهرة(صدى):

شهدت محاكم الأسرة المصرية دعوى خلع أثارت دهشة الحضور بعد إصرار الزوجة عليها نتيجة فحولة زوجها الزائدة ورغبته في معاشرتها مراراً .

وكشفت الزوجة أن حياتها الزوجية كانت مستقرة منذ 8 سنوات حتى ترك زوجها العمل منذ 4 أشهر وتفرغ للبيت ، وبدأ يطلبها كثيراً حتى تأكدت من إصابته بحالة شره جنسي .

وأكدت الزوجة أنها إكتشفت أنه يتعاطى منشطات جنسية وحينما رفضت الإستجابة له إغتصبها مما جعلها تتأكد من إستحالة العشرة معه فهربت من المنزل مقررة إنهاء حياتها معه بالخلع لا محالة .