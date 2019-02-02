فحولة رجل تهدم عش الزوجية
شهدت محاكم الأسرة المصرية دعوى خلع أثارت دهشة الحضور بعد إصرار الزوجة عليها نتيجة فحولة زوجها الزائدة ورغبته في معاشرتها مراراً .
وكشفت الزوجة أن حياتها الزوجية كانت مستقرة منذ 8 سنوات حتى ترك زوجها العمل منذ 4 أشهر وتفرغ للبيت ، وبدأ يطلبها كثيراً حتى تأكدت من إصابته بحالة شره جنسي .
وأكدت الزوجة أنها إكتشفت أنه يتعاطى منشطات جنسية وحينما رفضت الإستجابة له إغتصبها مما جعلها تتأكد من إستحالة العشرة معه فهربت من المنزل مقررة إنهاء حياتها معه بالخلع لا محالة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64110 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههه ..
,, شي مخجل ومضحك بنفس الوقت ,,
علي العلي[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 28 دقيقة
الصراحه خبر مال امه داعي ….
بالله وش استفدنا وليش هالتفضيل المخجل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43314 ] نشر منذ 24 دقيقة
مفروض تحمدين ربك وتصبرين علية
الين مايطفى هو من نفسه
أغلب العرسان الجدد يجيك شااااد
حيلة
وين ماحصلها اشتغل
في المطبخ في الحوش في الغرفة في الحمام تحت الدرج في البدروم
في الصالة ورى الكنب
لكنه ياخذ له فترة وتبدأ قواااه تضعف
وهنا تبتدي المشاكل مع الزوجة
لأنه عودها على شي وقطعه عنها فجأة
والزوجة لاعودتها على شي
ف الله يعينك.
علي العلي[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 18 دقيقة
التفصيل *
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3372 ] نشر منذ 12 دقيقة
احد مشاكل الحبة الزرقاء 😆😆