بالفيديو : ” الكتشن ” على طريقة سعود الصرامي

نواف السالم(صدى):

انتقد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، رئيس لجنة الانضباط السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأسترالي جيمس كيتشينغ.

حيث سخر ” الصرامي ” بأسلوب طريف جدًا من العقوبات التي فرضتها اللجنة؛ خلال رئاسة ” كيتشينغ ” لها قائلاً: ” من ضمن القرارات التي تم اتخاذها أن نادي النصر تأخر دقيقتين، ايش الدقة الجميلة ده ” .

وتورط سعود الصرامي على ما يبدو في اسم رئيس اللجنة، قائلاً: ” وينك يا كتشن.. أنت في الكتشن ” .

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد اعتمد في اجتماعه قبول استقالة جيمس كيتشنغ من منصبه وتعيين الدكتور أيمن الرفاعي خلفًا له.

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