عودة كين إلى توتنهام بعد رحلة علاجه في جزر البهاما

ماجد محمد(صدى):

أشار مصدر إلى اقتراب عودة هاري كين لاعب فريق توتنهام الأول لكرة القدم، من إصابته، بعد التوقعات السابقة بأنه سيغيب حتى منتصف شهر مارس المقبل، إثر سقوطه أثناء مباراة توتنهام وتشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة.

وأبان المصدر، أن كين سيعود بشكل مؤكد في بداية مارس، حيث سيلحق بديربي لندن أمام آرسنال 2 مارس، ويلعب مباراة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال ضد دورتموند، والمقرر إقامتها 5 مارس.

وسافر كين في رحلة غير متوقعة إلى جزر البهاما، ليعمل بشكل متواصل ويومي تحت أشعة شمس بحر الكاريبي، مع طبيب متخصص في مثل هذه النوعية من الإصابات، لتستجيب عضلاته إلى العلاج، ويعود بشكل أسرع من المتوقع.