بالصورة.. حالات زومبي تجتاح شوارع تايلاند.. والحكومة تتأهب

بانكوك(صدى):

تعيش مدينة بانكوك التايلاندية حالة من الرعب المسيطر على السكان نتيجة موجة التلوث الضارية التي ضربتها وأسفرت عن إصابة السكان بنزف الدماء من أجسامهم وحولتهم إلى كائنات الزومبي ، وسط تأهب من السلطات وضغط إعلامي كبير .

ووفقاً لصحيفة فويس أوف الأمريكية فقد لجأت الحكومة إلى رش الغلاف الجوي بمحلول سكري بإستخدم الطائرات بهدف حبس الجزيئات الملوثة في الماء اللزج بفعل السكر .

من جانبه علق أحد علماء الكيمياء العضوية بجامعة كاسيتسارت ” ويراشاي بوتهاونج ” ، بأنه لا يعلم إن كان تأثير المياه وحدها أقوى من إضافة السكر ، لكنه وعلى ما يبدو استسلم لأي فكرة تحارب التلوث .