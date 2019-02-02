بالصورة.. حالات زومبي تجتاح شوارع تايلاند.. والحكومة تتأهب
تعيش مدينة بانكوك التايلاندية حالة من الرعب المسيطر على السكان نتيجة موجة التلوث الضارية التي ضربتها وأسفرت عن إصابة السكان بنزف الدماء من أجسامهم وحولتهم إلى كائنات الزومبي ، وسط تأهب من السلطات وضغط إعلامي كبير .
ووفقاً لصحيفة فويس أوف الأمريكية فقد لجأت الحكومة إلى رش الغلاف الجوي بمحلول سكري بإستخدم الطائرات بهدف حبس الجزيئات الملوثة في الماء اللزج بفعل السكر .
من جانبه علق أحد علماء الكيمياء العضوية بجامعة كاسيتسارت ” ويراشاي بوتهاونج ” ، بأنه لا يعلم إن كان تأثير المياه وحدها أقوى من إضافة السكر ، لكنه وعلى ما يبدو استسلم لأي فكرة تحارب التلوث .
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