السبب الرئيسي وراء تأخر وصول ميليتاو إلى ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

أوضح مصدر مطلع أن السبب الرئيسي لتأخر وصول قلب الدفاع البرازيلي الشاب إيدير ميليتاو إلى صفوف ريال مدريد، قائلا:” الريال ينتظر وصول ميليتاو مقابل 50 مليون يورو وهي قيمة كسر عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي بدلا من يناير الجالي”.

ودرس ريال مدريد إمكانية وصول اللاعب في يناير بدلا من الصيف لكن الاختلاف كان في مبلغ التعويض الذي سيحصل بورتو عليه لقاء رسوم التدريب التعويضية.

وطلب بورتو من ريال مدريد دفع 6 ملايين يورو وهي رسوم للنادي السابق للاعب “ساوباولو” وهو ما رفضه ريال مدريد حيث يرى أن النادي البرتغالي هو المطالب بدفع هذا المبلغ.

وقرر ريال مدريد تأجيل ضم اللاعب للصيف لتوفير دفع الست ملايين يورو وينتظر أن يصبح اللاعب ثاني تعاقدات ريال مدريد الصيفية المقبلة بعد رودريغو.