زيت الزيتون أفضل من الفياجرا.. يقلل الضعف الجنسي بنسبة 40% 

أثينا(صدى):

أثبت دراسة يونانية أجريت على أكثر من 600رجل، أن تأثير زيت الزيتون على الرجال قد يكون أفضل من الفياجرا، موضحين أن الذين كانوا يتناولون الكثير منه كانوا أقل عرضة للمعاناة من العجز الجنسي.

وأشارت إلي أن اتباع نظام غذائي غني بزيت الزيتون يحافظ على سلامة الأوعية الدموية، مما يحافظ على الدورة الدموية في كل جزء من الجسم، مضيفة: “أولئك الذين تناولوا ما لا يقل عن 9 ملاعق من زيت الزيتون أسبوعيا، كانوا أقل عرضة للمعاناة من العجز الجنسي، وارتفعت لديهم معدلات هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة)”.

وأبانت الدراسة أن الالتزام القوي بنظام غذائي على الطراز المتوسطي أي غني بالفواكه والخضراوات والبقوليات والأسماك والمكسرات وكذلك زيت الزيتون، يقلل خطر الإصابة بالضعف الجنسي بنسبة تصل إلى 40 في المئة.

وقالت الباحثة اليونانية كريستينا خريسوهو التي قادت الدراسة في جامعة أثينا: “الالتزام بالعادات الغذائية السليمة والتمارين الرياضية على المدى الطويل يؤثر كثيرا على جودة حياتنا، بما في ذلك القدرة الجنسية