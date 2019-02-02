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زوجة تامر حسني تصور فيديو من داخل منزلها.. والمتابعون يتهمونها بالإدعاء والتمثيل

زوجة تامر حسني تصور فيديو من داخل منزلها.. والمتابعون يتهمونها بالإدعاء والتمثيل
القاهرة(صدى):

نشرت بسمة بوسيل زوجة المطرب المصري تامر حسني فيديو على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” ، تسبب لها في سخرية لازعة بين المتابعين .

وكانت ” بوسيل ” تقصد الترحيب بصديقتها المغربية إيمان الباني والتي جاءت مع زوجها النجم التركي مراد يلدريم الى منزلهما في مصر لتهنئتها بمولودها الجديد .

وظهرت في الفيديو وهي في غاية الحماس وتقدمها كمفجأة لجمهورها بينما كانت الكاميرا مسلطة على عينيها وهي تتحدث بطريفة لافتة .

وانتقد الجمهور اسلوبها الذي بدا متصنعاً ومليئ بالتمثيل والإدعاء ، فيما قال بعضهم أن الحقيقة هي فرحتها بزيارة النجم التركي ، ساخرين من طريقة التصوير .


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