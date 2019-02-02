بالصور.. مقارنة صادمة لسعر هوندا باسبورت 2019 مع سعر هوندا بايلوت 2019

أميرة خالد(صدى):

تم نشر معلومات رسمية عن سعر هوندا باسبورت 2019 الجديدة كلياً ، وشكل سعر هوندا باسبورت 2019 صدمة مقارنة مع سعر هوندا بايلوت 2019 الأعلى منها في فئة سيارات SUV ، حيث يبدأ سعر هوندا باسبورت 2019 الجديدة كلياً بشكل قياسي مع نظام دفع امامي للعجلات في الأسواق العالمية من 31,990 دولار أمريكي أي ما يعادل 119,962 ريال سعودي (بدون إحتساب رسوم الشحن البالغة 1,045 دولار أمريكي أي ما يعادل 3,918 ريال سعودي) .

وفي الجانب الآخر يتوجب علينا تذكيركم أن سعر هوندا بايلوت 2019 نسخة LX الأساسية يبدأ من 31,450 دولار أمريكي أي ما يعادل 117,937 ريال سعودي ، أما سعر بايلوت 2019 التي تعمل بنظام دفع كلي للعجلات فيبدأ من 34,935 دولار أمريكي أي ما يعادل 131,006 ريال سعودي مع إحتساب رسوم الشحن .

وهنا يتضح لنا أن سعر هوندا باسبورت 2019 الأساسي في الأسواق العالمية أغلى من شقيقتها الأكبر منها هوندا بايلوت 2019 المزودة بثلاث صفوف من مقاعد الركاب !!!

يجدر الإشارة إلى أن تقع سيارة هوندا باسبورت – Honda Passport 2019 ضمن فئة في المنتصف لتكون أعلى من هوندا سي ار في وأقل من هوندا بايلوت .

التصميم الخارجي لسيارة الـ SUV يحمل هوية هجومية وأنيقة ، مع واجهة أمامية مزودة بشبك أسود اللون تحيط به مصابيح بتصميم عصري مع اضواء LED ، وحصل هيكل السيارة على خطوط حادة لتوفير قدر مناسب من الديناميكية الهوائية ، ومن الجوانب زودت أجدد سيارات هوندا 2019 باطارات قياس 20 إنش ، ومن الخلف حصلت سيارة باسبورت 2019 على جناح خلفي مدمج ولمسات بلاستيكية بالإضافة إلى مخرجين للعادم .

وكما ذكرنا سابقاً القلب النابض لسيارة هوندا باسبورت 2019 الجديدة كلياً سيكون محرك V6 سعة 3.5 لتر يولد قوة 280 حصان و 354 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير اوتوماتيك من 9 سرعات ، ومن الممكن طلب هذه السيارة اليابانية الجديدة مع نظام دفع رباعي للعجلات i-VTM4 .

ملاحظة : لا تتوفر معلومات رسمية تؤكد هل ستتوفر سيارة هوندا باسبورت للبيع في أسواقنا العربية .