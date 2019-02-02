لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مستشفى الملك فيصل التخصصي باب التقديم على وظائف إدارية بمدينة الرياض لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس .

وأوضحت المستشفى أن الوظائف المطلوبة هي عدد 2 مساعد ثاني سلسلة الإمدادات بالمخازن الصيدلانية ،وقسم التوزيع .

واشترطت للوظيفتين شهادة الثانوية وخبرة لا تقل عن سنة في الإدارة أو المستودعات أو مجال ذو صلة ذو صلة مع مستوى جيد في اللغة الإنجليزية .

كما أعلنت عن توفر وظيفة فني تصوير وثائق ثاني بمركز الوثائق ويشترط لها بكالوريوس أو دبلوم في تصصات “إدارة، إدارة مستشفيات” ولا يشترط الخبرة لحملة البكالوريوس، ويشترط خبرة سنة لحملة الدبلوم .