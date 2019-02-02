كلوب ينزعج من تجاهل غوارديولا إساءة وكر: ” هذا غير مسموح “

ماجد محمد(صدى):

تجاهل مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، ما تردد بشأن منح تغريدة ساخرة للاعبه كايل ووكر دوافع إضافية إلى ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال صراع الفوز باللقب.

وعلق وكر على صورة لهاري ماجواير صاحب هدف ليستر والدولي الإنجليزي وهو يتحدث مع أحد المشجعين في المدرجات خلال كأس العالم الأخيرة: “اعتقدوا أنهم سيزيدون الفارق في الصدارة إلى سبع نقاط (في إشارة إلى ليفربول)”.

وانزعج يورغن كلوب مدرب ليفربول عندما سأله أحد الصحافيين عن هذه التغريدة أمس الجمعة قائلاً: “لم يسبق لي الاحتفال أبداً عندما يفقد أي فريق نقاطاً أو يخسر مباراة.. بالنسبة لي هذا غير مسموح”.

وعلى صعيد آخر، رد غوارديولا، قائلاً: “لا أهتم بوسائل التواصل الاجتماعي وتغريدات اللاعبين وما ينشرونه على حساباتهم في هذه المواقع.. لا يمكن السيطرة عليها.. الدافع هو الفوز بالمباريات ولا يتعلق الأمر بتغريدة أو أخرى”.