قبل لقائه مع الهلال.. مدير الكرة بالسكندري المصري يعلق على وصول زوران
أكد مدير الكرة بالإتحاد السكندري المصري وليد صلاح الدين تأهب فريقه لمواجهة الهلال في دور ربع النهائي لبطولة كاس زايد للاندية الابطال .
وقال صلاح : نواجه أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب العربي، إن لم يكن المرشح الأبرز على الإطلاق .
وعلق على رحيل البرتغالي جورجي جيسوس عن تدريب الهلال ووصول المدرب الكرواتي زوران ماميتش بأن أسماء المدربين لا تهمه على الإطلاق قائلاً : في النهاية سنواجه فريق كبير ومعروف بشخصيته بغضالنظر عن الأسماء .
وأعترف وليد صلاح بأن الهلال يمتلك أماء كبيرة بصفقات الإنتقالات الشتوية خاصة بعد ضم جيوفينكو مهاجم يوفنتوس الأسبق ، خاتماً تصريحاته بأن آداء الملعب هو ما سيحدد النتيجة بغض النظر عن الأسماء .
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