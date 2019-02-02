قبل لقائه مع الهلال.. مدير الكرة بالسكندري المصري يعلق على وصول زوران

طلال الغامدي(صدى):

أكد مدير الكرة بالإتحاد السكندري المصري وليد صلاح الدين تأهب فريقه لمواجهة الهلال في دور ربع النهائي لبطولة كاس زايد للاندية الابطال .

وقال صلاح : نواجه أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب العربي، إن لم يكن المرشح الأبرز على الإطلاق .

وعلق على رحيل البرتغالي جورجي جيسوس عن تدريب الهلال ووصول المدرب الكرواتي زوران ماميتش بأن أسماء المدربين لا تهمه على الإطلاق قائلاً : في النهاية سنواجه فريق كبير ومعروف بشخصيته بغضالنظر عن الأسماء .

وأعترف وليد صلاح بأن الهلال يمتلك أماء كبيرة بصفقات الإنتقالات الشتوية خاصة بعد ضم جيوفينكو مهاجم يوفنتوس الأسبق ، خاتماً تصريحاته بأن آداء الملعب هو ما سيحدد النتيجة بغض النظر عن الأسماء .