صحيفة تكشف طريقة تمرينات بنزيما الفريدة لتقوية عضلاته
كشفت صحيفة آس الآسبانية عن سر تألق اللاعب كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في الفترة الأخيرة رغم تخطيه عمر الثلاثين .
وأكدت الصحيفة أن السر يعود إلى طريقته الجديدة في التدريبات حيث حيث يستخدم سترات إلكترونية لتوزيع النبضات الكهربائية على الجسم لتقوية العضلات .
وقالت الصحيفة أن بنزيما يواظب على هذه التمرينات وبدأت تؤتي ثمارها حيث أصبح المهاجم يضاهي نجم يال مدريد السابق كريستيانو رونالدو .ر
وكشفت ” آس ” أن راحة بنزيما النفسية وحرصة على المشاركة العائلية كأب ناجح لأبناءه إبراهيم ومليا ، إنعكس كذلك على آداه بالملعب .
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