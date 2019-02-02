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صحيفة تكشف طريقة تمرينات بنزيما الفريدة لتقوية عضلاته

صحيفة تكشف طريقة تمرينات بنزيما الفريدة لتقوية عضلاته
ماجد محمد(صدى):

كشفت صحيفة آس الآسبانية عن سر تألق اللاعب كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في الفترة الأخيرة رغم تخطيه عمر الثلاثين .

وأكدت الصحيفة أن السر يعود إلى طريقته الجديدة في التدريبات حيث حيث يستخدم سترات إلكترونية لتوزيع النبضات الكهربائية على الجسم لتقوية العضلات .

وقالت الصحيفة أن بنزيما يواظب على هذه التمرينات وبدأت تؤتي ثمارها حيث أصبح المهاجم يضاهي نجم يال مدريد السابق كريستيانو رونالدو .ر

وكشفت ” آس ” أن راحة بنزيما النفسية وحرصة على المشاركة العائلية كأب ناجح لأبناءه إبراهيم ومليا ، إنعكس كذلك على آداه بالملعب .


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