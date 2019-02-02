بالفيديو.. روان بن حسين تسامح خطيبها على خيانته لها 

خالد الظفيري(صدى):

نشرت المدونة الكويتية روان بن حسين مقطع فيديو عبر موقع ” إنستجرام ” ، ترد فيه على أحد المتابعين الذي لامها لأنّها سامحت خطيبها على خيانته لها، متسائلاً عن سبب فعلتها وكرامتها من هذا الأمر، فقالت: “إذا سامحت لا يعني أن أكرّر الخطأ نفسه وان الله رحيم”.

وطالبت بن حسين متابعيها بالمسامحة حتى لو قتل الشخص الذي أمامها أهلها، مبررة ذلك بأنها عندما تنتقم أو تجرح الشخص تلحق الأذى في نفسها، مضيفة: “خطيبي قدّم اعتذاراً وسامحته ولكنني لم انسَ”.

وكانت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، صدمت جمهورَها، برسالةٍ وجّهتها لخطيبها، تعتذر فيها له، بعدما فضحتْ خيانته، ونشرتْ صورة حبيبته الجديدة، التي خانها معها.