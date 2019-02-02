نيمار يهدم المعبد ويخضع مع برشلونة للمحاكمة

نواف السالم(صدى):

يواجه البرازيلي نيمار تهمة التحايل والفساد بسبب صفقة إنتقاله المشبوهة إلى النادي الكتالوني في 2013 .

ويبدو أن اللاعب هدم المعبد على الجميع حيث سيشاركه في التهمة مسئولين من ناديه السابق برشلونة ونادي سانتوس .

وأكدت مصادر أن المحكمة رفضت طلب نيمار بالإستئناف ومن المقرر أن يمثل الجميع أمام المحكمة العليا للجنايات بعدما إعترف برشلونة بقيمة أخرى تخالف الصفقة المعلنة مؤكداً أنه دفع 86 مليون لحسم الصفة .

يأتي ذلك مع إحتدام الخلافات بين اللاعب البرازيلي وشركة Dis التي تقول أنها تملك 40% من قيمة الصفقة في الوقت الذي كان يمتلك فيه نيمار منزلاً بأسبانيا .

الجدير بالذكر أن نيمار إنضم إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي مقابل دفع 222 مليون يورو لبرشلونة .