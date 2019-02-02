بـ 377 ريالا.. تأشيرات زيارة متعددة بين المملكة وكوريا الجنوبية

نايف السالم(صدى):

قامت كلاً المملكة وكوريا الجنوبية بالاتفاق على منح مواطني البلدين تأشيرات دخول للزيارة متعددة السفرات لمدة 5 سنوات، وذلك مقابل 90 دولارًا وهو ما يعادل 337 ريالاً تقريبًا.

كما تم الاتفاق على منح التأشيرات بما يتوافق مع القوانين والأنظمة لدى كل طرف، على ألا تتجاوز مدة الإقامة في كل سفرة 90 يومًا.

وعن أهداف هذه الاتفاقية، فهي تهدف لتسهيل تنقل المواطنين بين البلدين لغير أغراض ” الهجرة أو العمل، أو الحج والعمرة ” ، مع تأكيد ضرورة أن يعمل كل طرف على إصدار التأشيرة بأسرع وقت ممكن من تاريخ تقديم الطلب.

ويأتي ذلك بموجب مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين، والتي صدرت أمس الجمعة.