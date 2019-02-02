النصر يسعي للتعاقد مع  مايكون بيرير.. وفيتوريا يضع شرطا تعجيزيا 

ماجد محمد(صدى):

تسعى إدارة نادي النصر للتعاقد مع نادي غالاتا سراي التركي لضم المدافع البرازيلي مايكون بيريرا.

واشترط المدرب البرتغالي روي فيتوريا التعاقد مع مدافع يمتاز بالطول الفارع ويبلغ طول مايكون 1,91 سم.

وكانت إدارة الهلال اتفقت مع إدارة غالاتا سراي قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، ولم تتم الصفقة لرفع أوراقه بعد إغلاق الانتقالات بساعة تقريبًا.

ودخلت إدارة نادي الاتحاد هي الأخرى في مفاوضات مكثفة في فترة الانتقالات الحالية لضم مايكون بيريرا، البالغ من العمر 30 عامًا، قبل أن تفشل تلك المفاوضات ويبقى اللاعب في ناديه.