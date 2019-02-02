بالصور.. كيا اكس سيد 2020 الجديدة تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

أميرة خالد(صدى):

يبدو أن هناك عضو جديد سينضم إلى عائلة كيا سيد خلال الشهور القادمة، سيكون مكانتها أقل من سبورتاج، وهي كروس أوفر مدمجة يشاع تسميتها XCeed، حيث سُجل الاسم التجاري قبل عامين.

ربما يأتي على مخيلة محبي كيا النموذج excee’d، الذي كان من المفترض أن يكون نسخة مكشوفة من pro_cee’d الكوبيه، لكن الكونسبت لم يتمثل في سيارة حقيقية.

الآن يبدو أن كيا XCeed جاهزة لدخول الإنتاج من أجل منافسة فولكس فاجن T-Roc، وبينما تتميز الألمانية بدفع رباعي، فإن الكورية ستقدم فقط بالدفع الأمامي، باعتبار أنه لا يوجد سيارة سيد بنظام دفع رباعي.

بسبب التمويه الكثيف، لا يوجد ما يقال حول تصميم الخارجية غير أنها تبدو هاتشباك عضلية أكثر من كروس أوفر، لكن الحكم النهائي يبقى عند كشفها للعامة في معرض جنيف المنعقد منتصف مارس.

متوقع أن تأتي كيا XCeed بداخلية مستوحاه من سيارات سيد التي تتمتع بهيكل مشابه، على أن يتميز الهيكل بطبيعة قاسية لمناسبة الكروس أوفر.