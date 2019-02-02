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بالفيديو.. مواطن ينجح في صناعة سيارة عسكرية محلية بقدرات هائلة

بالفيديو.. مواطن ينجح في صناعة سيارة عسكرية محلية بقدرات هائلة
نايف السالم(صدى):

لم يمنعه طول الطريق وصعوبته من الخطي السريعة والثابتة لإنجاز حلمه الطموح الذي يخدم بلاده في إحدى الصناعات الإستراتيجية الهامة ، إنه المخترع المواطن عبد العزيز ناصر العقيل الذي نجح في سيارة عسكرية بمميزات هائلة .

وكشف أن السيارة البرية العسكرية تخدم القطاع العسكري في التدخل السريع والإسعاف ، بمكونات محلية بنسبة 90% .

وروى المهندس الشاب في مقطع فيديو له على فضائية إم بي سي رحلته منذ أن إختار دراسة هندسة الميكانيكا ، ونجح في 2009 في تصنيع أول سيارة محلية ، ليقرر بعدها السفر إلى الولايات المتحدة لإكمال دراسته وتطويرها .

وشرح كيف تعلم الكثير من مختري السيارات وأجزائها المعقدة ، مؤكداً أن والده كان سند له في تحمل أعباء الدراسة والسفر ، ليقرر فور إنتهاءه العودة إلى بلاده والمساهمة في توطين الوظائف وتحقيق رؤية 2030 .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 64087 ] نشر منذ 14 دقيقة

بارك الله فيه وسدد على طريق الخير والتوفيق خطاه ,, آمين ,,

.. يعجبني الشاب الطموح المجتهد ، لا اقول اخترع شي جديد ، ولكن طور مهاراتك واعمل وثابر وفكر وابتكر اشياء وحسِّن اشياء اخرى ، وستصل لدرجة الإختراع ، وتصنع مالم يسبقك له احد ,,

,, احييك واحيي كل من ينهج نهجك ، في كافة المجالات ، انهضوا الى الأمام سيروا ,, وفقكم الله ,, آمين ,,

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