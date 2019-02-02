بالفيديو.. مواطن ينجح في صناعة سيارة عسكرية محلية بقدرات هائلة

نايف السالم(صدى):

لم يمنعه طول الطريق وصعوبته من الخطي السريعة والثابتة لإنجاز حلمه الطموح الذي يخدم بلاده في إحدى الصناعات الإستراتيجية الهامة ، إنه المخترع المواطن عبد العزيز ناصر العقيل الذي نجح في سيارة عسكرية بمميزات هائلة .

وكشف أن السيارة البرية العسكرية تخدم القطاع العسكري في التدخل السريع والإسعاف ، بمكونات محلية بنسبة 90% .

وروى المهندس الشاب في مقطع فيديو له على فضائية إم بي سي رحلته منذ أن إختار دراسة هندسة الميكانيكا ، ونجح في 2009 في تصنيع أول سيارة محلية ، ليقرر بعدها السفر إلى الولايات المتحدة لإكمال دراسته وتطويرها .

وشرح كيف تعلم الكثير من مختري السيارات وأجزائها المعقدة ، مؤكداً أن والده كان سند له في تحمل أعباء الدراسة والسفر ، ليقرر فور إنتهاءه العودة إلى بلاده والمساهمة في توطين الوظائف وتحقيق رؤية 2030 .