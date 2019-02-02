6 طرق لإظهار احترامك لزوجكِ.. لا تهمليها

أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء في العلاقات الزوجية ، أنه يجب على الزوجة أن تتأكد أن إنتقادها لزوجها أمام الآخرين، لا يعني كشف عيوبه، وإنما سيكون دلالة على عدم إحترامها له.

كما لا يؤدي كشف مشاكلك الزوجية أمام الأخرين إلى أي نتيجة، لذلك أنتِ بحاجة الى إحترام زوجك أمامك وأمام الاخرين، وقد يكون ذلك مفتاح إستقرار ونجاح علاقتك به.

إليكِ هذه النصائح:

1- أظهري تقديرك لتحمّله المسؤولية

يتحمل الزوج الكثير من الضغوط من أجل الاهتمام بأسرته، وضمان الأمان المادي والاجتماعي لها، عليكِ إظهار تقديرك لدوره في استقرار وأمان الأسرة، والامتنان لمجهوده.

2- شجعيه في عمله

حتى إن كان لديكِ بعض التحفظات تجاه الوقت الكبير الذي يقضيه في العمل، عليكِ تقدير إختياره لحياته المهنية وإحترام عمله، وتفهّم مسؤولياته، ولا تقللي أبداً من إنجازاته المهنية مهما كان حجمها.

3- انتبهي لتعابيرك ونبرة صوتك

قد تأخذك الحماسة في النقاش فيعلو صوتك، وهذا سلوك مدمر للعلاقة، وكما ترغبين في احترام زوجك لكِ، يجب أن يكون هذا الاحترام متبادلاً، عليكِ الانتباه إلى تعابيرك ونبرة صوتك، والحفاظ على هدوء النقاش بينكما.

4- إفخري بزوجك أمام الآخرين

من السهل إلقاء عيوب زوجك أمام الآخرين ليتناولها كل شخص بسخرية أو إنتقاد، ولكن هذا يضر بصورتكما معاً، لذلك عليكِ الفخر بزوجك سواء كان موجوداً أو غائباً، هذا يضيف إلى احترامك له ولنفسك.

5- أكدي له أهميته في جميع نواحي الحياة

اطلبي رأيه في جميع الأمور، وأكدي له أن رأيه مهم، وهذا يشعره بدوره وأهميته في حياتك.