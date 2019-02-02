البيتزا تدفع سيدة لخلع زوجها
رفعت زوجة مصرية، دعوى خلع ضد زوجها بعد عام ونصف من زواجهما بسبب رفضه تناولها البيتزا.
وتفصيلا، أقدمت زوجة مصرية على رفع دعوى خلع على زوجها بعدما رفض أن يحضر لها البيتزا لأنها غالية الثمن.
وأشارت الزوجة في دعواها أن زوجها معه الكثير من المال ولكنه يعيش طوال الأسبوع على أكلة واحدة فقط حتى خسرت 9 كيلو من وزنها حتى أصيبت بالأنيميا وذهبت إلى المستشفى.
وتابعت أت زوجها تعهد أمام والدها بأنه لا يهملها أبدا وعندما عادت للمنزل أخبرت زوجها أنها تريد تناول البيتزا فلم يحضرها لي لأنها غالية الثمن، فذهبت لمنزل أسرتها وبعدها توجهت لمحكمة الأسرة لطلب الخلع.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64087 ] نشر منذ 59 دقيقة
هذا تحجج وليست حجه ,,
,, الله اعلم باالخفايا ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64087 ] نشر منذ 59 دقيقة
هذا تحجج وليست حجه ,,
,, الله اعلم باالخفايا ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7838 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله اعلم بظروف خلقه-دائما الاخبارناقصه وغير دقيقه ولا تاتي بما هوا مخفي-
فرسان حرب[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 دقائق
البيتزا تميزه بس حاطين لها مكياج ويبيعوتها ب ٤٠ريال