البرتغال تصدر قرارها النهائي بشأن سحب أوسمة ” رونالدو “

ماجد محمد(صدى):

قامت الرئاسة البرتغالية بإصدار بيان رسمي بشأن سحب الأوسمة الشرفية، التي حصل عليها النجم البرتغالي و لاعب يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو.

حيث قرر مجلس الأوسمة الفخرية بالبرتغال عدم سحب ” الأوسمة ” التي حصل عليها ” رونالدو ” ؛ وذلك بعدما رأى أن إدانته بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا، لا تبرر سحبها منه.

وأرجعت سبب ذلك إلى أن موقف ” رونالدو ” لا تنطبق عليه البنود الواردة في القانون، والتي تنص على فتح تحقيق لتقييم مسألة سحب الأوسمة الشرفية.

تجدر الإشارة إلى أن ” رونالدو ” كان قد حصل على وسام في 2014 “ إنفانتي دون انريكي ” ، وهو الوسام الأرفع في البرتغال، كما تم منحه وسام الشرف عام 2016 عقب الفوز ببطولة الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.

وكان ” رونالدو ” قد وقع على اتفاق تسوية مع هيئة الضرائب الإسبانية، بحيث يصدر بحقه حكم بالسجن 23 شهرًا مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 18.8 مليون يورو.