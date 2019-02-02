البرتغال تصدر قرارها النهائي بشأن سحب أوسمة ” رونالدو “
قامت الرئاسة البرتغالية بإصدار بيان رسمي بشأن سحب الأوسمة الشرفية، التي حصل عليها النجم البرتغالي و لاعب يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو.
حيث قرر مجلس الأوسمة الفخرية بالبرتغال عدم سحب ” الأوسمة ” التي حصل عليها ” رونالدو ” ؛ وذلك بعدما رأى أن إدانته بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا، لا تبرر سحبها منه.
وأرجعت سبب ذلك إلى أن موقف ” رونالدو ” لا تنطبق عليه البنود الواردة في القانون، والتي تنص على فتح تحقيق لتقييم مسألة سحب الأوسمة الشرفية.
تجدر الإشارة إلى أن ” رونالدو ” كان قد حصل على وسام في 2014 “ إنفانتي دون انريكي ” ، وهو الوسام الأرفع في البرتغال، كما تم منحه وسام الشرف عام 2016 عقب الفوز ببطولة الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.
وكان ” رونالدو ” قد وقع على اتفاق تسوية مع هيئة الضرائب الإسبانية، بحيث يصدر بحقه حكم بالسجن 23 شهرًا مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 18.8 مليون يورو.
ابونايف[ عدد التعليقات: 461 ] نشر منذ 3 ساعات
يذكرني بالهلال ياخذوه لحم ويرموه عظم