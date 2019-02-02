بالفيديو والصور.. أسرار كسوة الكعبة على مر العصور ومصير الكسوة القديمة

الرياض(صدى):

يتساءل الكثير من المسلمين حول سر الألوان التي تعاقبت على كسوة الكعبة المشرفة وموعد تغيير كسوتها متلهفين على معرفة مصير الكسوة القديمة التي يتمنى الجميع نيل ولو قطعة قماش منها طالتها الشرف والقدسية .

وكشفت مصادر تاريخية أن ألوان الكعبة المشرفة تعددت على مر العصور ما بين البني والأحمر والأبيض والأصفر والأخضر والأسود والذهبي للتزيين بينما كان اللون الأسود هو الأكثر بقاء ، وفقاً لـ”العربية نت ”

ويعد الديباج والحرير أشهر خامتين استخدمتا للكسوة ، وتم تغييرها مرة كل عام ثم تطور الأمر لثلاث مرات سنوياً وأشهر مواعيدها هي يوم عاشوراء وأول رجب و27 رمضان ويوم التروية ويوم النحر .

وأكدت الروايات أن الرسول “ص” عندما فتح مكة أبقى على كسوة قريش ، وغيرّها عندما احترقت الكعبة على يد امرأة كانت تبخر وتطيب الكعبة، حيث كساها “ص” بالثياب اليمانية المخططة بالأبيض والأحمر .

أما الخليفتان أبو بكر ومن بعده عمر رضي الله عنهما، فكانا يكسياها ثياباً بيضاء تسمى القباطي، وهي أثواب بيضاء رقيقة تصنع في مصر .

وتعاقب الخلفاء والملوك على كسوة الكعبة المشرفة بألوان مختلفة كان أشهرها الأخضر والأصفر والأسود .

وفي عام 1346 صدر قرار الملك عبدالعزيز بإنشاء دار خاصة لكسوة الكعبة ، وتم تغيير الكسوة للمرة الأولى في الدولة الحديثة بعد حادثة المحمل الشهيرة .

ومنذ ذلك الحين اعتمدت الكسوة بمظهرها الأخير ، ويتم تغييرها مرة كل عام في يوم عرفة ، بينما تذهب الكسوة القديمة للمتاحف أو تقدم هدايا لضيوف الدولة .