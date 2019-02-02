بالفيديو.. عناق حار بين أحلام ونوال الكويتية خلال اللقاء الأول بعد انتهاء خلافهما 

أبوظبي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر عناق حار بين الفنانتين أحلام ونوال الكويتية خلال اللقاء الأول بينهما بعد انتهاء خلافهما ولم تتمالك الفنانة الإماراتية دموعها فظهر صوت بكائها بوضوح في المقطع.

وأكدت أحلام أن علاقتها مع نوال الكويتية أصبحت على ما يرام، لتنشر فيديو لها بصحبتها من منزلها على موقع إنستجرام، وهما يستعدان لتناول وجبة طعام.

ومزحت أحلام في المقطع وكأنها تسأل الجمهور هل ترغبون في شيء؟ لأننا مشغولون ليس لدينا وقت، في حين أخذت الفنانة الكويتية تتحدث عن الأطباق الموجودة على المائدة.