أول رد لأسيل عمران على سخرية منتقديها من عيب في وجهها 

أميرة خالد(صدى):

أبدت الفنانة أسيل عمران غضبها من السخرية التي تعرضت لها على إثر إحدى الصور التي التقطت لها خلال تواجدها في افتتاح متجر أرماني في جدة التي كانت رأسها منخفضاً فيها فبدا وكأن لديها لغد أو ذقن مزدوجة.

وعبرت عمران عن استغرابها من السخرية من شكلها في حين أن ظهور هذه المنطقة مع انخفاض الرأس أمر عادي، متسائلة:” فلماذا يصر البعض على تكوين صورة فوق المثالية للنجوم؟”.

وأوضحت عمران أنها كان من الممكن أن تطلب من المصور أن يزيل هذا اللغد بالفوتوشوب، ولكنها ليس لديها هذا الهوس المبالغ فيه للظهور على نحو مثالي.

ووجهت عمران سؤالا لمنتقديها: “وين العيب في الموضوع؟”، مؤكدة على ثقتها بنفسها منعتها من الذهاب إلى عيادة التجميل من أجل التخلص من هذا اللغد.