بالصور.. انطلاق بطولة كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل بمشاركة 237 فارسا  

نايف السالم(صدى):

انطلقت صباح اليوم السبت بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل بمشاركة 237 فارساً من 12 دولة، ضمن فعاليات شتاء طنطورة.

وبلغت قيمة جوائز السباق 15 مليون ريال، على مسافة 120 كيلومتراً، حيث يستغرق 8 ساعات مقسّمة على 4 أشواط، في مضماري “قرية فرسان” و”نادي العلا للفروسية”.

ويرسخ ملتقى الفرسان الرابطة القوية بين العلا والخيل، بجعلها مركزًا ووجهة عالمية لبطولات رياضة الفروسية بمختلف تصنيفاتها.

ومن أهم الفرق المشاركة في السباق الدولي، فريقا “MRM” و”M7″ للشيخ محمد بن راشد، وفريق “الريف” للشيخ طحنون بن زايد، وفريق “F3” للشيخ حمدان بن حمد، الفريق الملكي البحريني.

كما يشارك في سباق “الملك للقوة والتحمل”، فريق “المملكة” للأمير الوليد بن طلال، وفريق “الوثبة” للشيخ منصور بن زايد، وفريق “المغاوير” للشيخ هزاع بن زايد، إضافةً إلى فريق “الخليل” والفريق الفرنسي.