بالصور.. سامسونج تنشر بالخطأ فيديو لهاتفها القابل للطي ” جالاكسي إف “

وكالات(صدى):

على الرغم من الحملة التشويقية التي قادتها ” سامسونج ” خلال الفترة الماضية قبل الإعلان عن جوالها القابل للطي ” جالاكسي إف” خلال مؤتمر صحفي الشهر الجاري ، إلا أنها كشفت بالخطأ عن تفاصيل الجوال المرتقب .

فقد عرضت الشركة الكورية الجنوبية اليوم السبت –دون أن تقصد- فيديو يوضح الجوال الذي بدا كحاسوب لوحي شاشته كبيرة قابلة للطي ولكنه لا يشبه أي حاسوب لوحي سابق .

وبدا العرض الخارجي للجوال أكبر من التوقعات ، مع خواص فائقة تكنولوجيا الواقع الافتراضي التي تدعم الألعاب الإلكترونية .