بالصور.. سامسونج تنشر بالخطأ فيديو لهاتفها القابل للطي ” جالاكسي إف “
على الرغم من الحملة التشويقية التي قادتها ” سامسونج ” خلال الفترة الماضية قبل الإعلان عن جوالها القابل للطي ” جالاكسي إف” خلال مؤتمر صحفي الشهر الجاري ، إلا أنها كشفت بالخطأ عن تفاصيل الجوال المرتقب .
فقد عرضت الشركة الكورية الجنوبية اليوم السبت –دون أن تقصد- فيديو يوضح الجوال الذي بدا كحاسوب لوحي شاشته كبيرة قابلة للطي ولكنه لا يشبه أي حاسوب لوحي سابق .
وبدا العرض الخارجي للجوال أكبر من التوقعات ، مع خواص فائقة تكنولوجيا الواقع الافتراضي التي تدعم الألعاب الإلكترونية .
اترك تعليقاً