هروب مسؤول إيراني كبير إلى سفارة غربية حاملا معه وثائق سرية مهمة 

طهران(صدى):

ذكرت مصادر إيرانية أن المستشار البارز في قسم العمليات السيبرانية والصواريخ في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، توراج إسماعيلي، هرب إلى إحدى السفارات الغربية في تركيا حاملاً معه المئات من الوثائق السرية المهمة.

وأوضحت المصادر أنه هرب إلى سفارة دولة غربية لم يُسمها، في تركيا، لافتة إلي أنه عندما قررت وزارة الاستخبارات الإيرانية وبالتعاون مع وكالة الاستخبارات التركية اعتقاله، نجح في الهروب في الوقت المناسب، وقيل إنه لجأ إلى إحدى قنصليات الدول الغربية في إسطنبول.

وفشلت المخابرات الإيرانية في القبض عليه واستعادة مئات الوثائق عن البرنامج الصاروخي والعمليات السيبرانية الإيرانية.

واعتقل 3 من كبار معاوني مجلس الأمن القومي الإيراني بتهمة التجسس، منذ أبريل (نيسان) 2018.