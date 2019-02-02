” المريسل ” ساخرا من صفقة ” باهبري ” : أعتزل الإعلام إن كان في شى رسمي

ماجد محمد(صدى):

أثار الإعلامي الرياضي، عبد العزيز المريسل الجدل بتعليق غريب على صفحته الرسمية بموقع ” تويتر ” بشأن انتقال لاعب الشباب هتان باهبري إلى الهلال .

وأكد الإعلامي بأنه سيعتزل مهنته إن كان هناك بالفعل خطوة رسمية قائلاً : نجح الإداري المحنك بمقلبتهم 33 مليون الإجمالي حتى أثبت لكم أنه نجح، ترى ما فيه شي رسمي من البطل وإن ثبت إن فيه شي رسمي اعتزل إعلام .

وأضاف ساخراً : تراه كان مقلب متفق عليه عشان يدفعون و فخ “يحلمون”، نجح باقتدار أجل 33 مليون وسيارة وبيت لـ 3 سنوات صحيح المفاوضات فن .

وانهالت التعليقات على التغريدة المثيرة ، حيث رفض أغلب المتابعين وجهة نظره وقال أحدهم : من قال لك كذا ولعب عليك نفس الشيء في كل صفعة تحاول تبريريها تفكيرك دائم محدود كذلك إلي يطبلون لك فوز الهلال بصفقه بيذبحك غبنه وإن غداً لناظره قريب .

بينما قال آخر : هتان أتم الاستعداد أن يكون لاعب دكه احتياط في كبير آسيا ! الشيء الثاني إدارة الهلال لم تدفع ريال واحد الله يخلي عضو شرف الهلال الوليد ، وغيرها من التعليقات الساخرة من وجهة نظر الإعلامي .

الجدير بالذكر أن إدارة الهلال أعلنت أمس الجمعة عن إنتقال اللاعب لصفوفها موجهة الشكر للأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، على دعمه المتواصل للنادي وتكلفه بصفقة اللاعب .