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قوات الجيش المصري تقضي على خلية إرهابية غرب البلاد

قوات الجيش المصري تقضي على خلية إرهابية غرب البلاد
القاهرة(صدى):

تمكن الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة المدنية من القضاء على خلية إرهابية بالظهير الصحراوي غرب البلاد .

وأوضح المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان اليوم، أن القوات الجوية استهدفت البؤرة الإرهابية مع قيام قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة، مما أسفر عن مقتل 8 إرهابيين شديدي الخطورة وضبط آخرين وتدمير 3 عربات دفع رباعي ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة.

وأكد الرفاعي أن القوات المسلحة والشرطة المدنية تواصلان جهودهما في ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية لحفظ أمن واستقرار البلاد.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7838 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يكفي جميع بلاد المسلمين شر الارهاب

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