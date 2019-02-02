ماذا سيحدث في 2019.. ترامب يهدد روسيا بالرد العسكري

واشنطن(صدى):

يبدو أن العام الجاري 2019 سيشهد صراع محتدم بين الولايات المتحدة وروسيا وربما تدخل عسكري بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروجه من معاهدته مع الإتحاد السوفيتي والمبرمة منذ 32 عام بشأن الحد من الصواريخ القصيرة والمتوسطة .

ويأتي ذلك بعد أن رأت الإدارة الأمريكية “خرق روسيا” للمعاهدة بعد انتشار الاسلحة والصواريخ وتجاهل بنود الإتفاقية ، الأمر الذي تسبب في تهديد صريح بالرد العسكري .

وقال ترامب في بيان صدر عن البيت الأبيض: سنمضي قدما وسنضع خيارات خاصة بنا للرد العسكري، وسنعمل مع الناتو وحلفائنا وشركائنا الآخرين للتعويض عن أي ميزة عسكرية حصلت عليها روسيا نتيجة أفعالها غير القانونية .

وسمحت الإدارة الأمريكية بفترة 6 شهور أمام روسيا للعدول عن مواقفها معولاً على حلف الناتو في دعمه بعد أن بدأ اليوم السبت في إجراءات الإنسحاب من المعاهدة ، لتعويض بلاده ، والرد العسكري .