اسمتها ” ليا ” .. نانسي عجرم تضع مولودتها الثالثة
وضعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مولودتها الثالثة، حيث أطلقت على طفلتها الثالثة اسم ” ليا ” ؛ ليكون لديها 3 بنات وهن ” ايلا وميلا وليا ” وجميعهن على ذات الوزن.
وتداول محبيها الخبر بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي؛ لتنهال عليها التهاني هي وزوجها الطبيب فادي الهاشم.
تجدر الإشارة إلى أن ” نانسي ” وضعت ابنتها الثالثة قبل موعدها بأسبوعين، فكان من المنتظر أن تلدها في منتصف شهر فبراير، إلا أنها فاجأت الجميع بإنجابها الصغيرة وإعلان الخبر عبر صفحاتها الداعمة لها.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3825 ] نشر منذ 5 ساعات
الف الحمد لله علي سلامتك و سلامة ليا