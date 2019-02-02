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اسمتها ” ليا ” .. نانسي عجرم تضع مولودتها الثالثة

اسمتها ” ليا ” .. نانسي عجرم تضع مولودتها الثالثة
بيروت(صدى):

وضعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مولودتها الثالثة، حيث أطلقت على طفلتها الثالثة اسم ” ليا ” ؛ ليكون لديها 3 بنات وهن ” ايلا وميلا وليا ” وجميعهن على ذات الوزن.

وتداول محبيها الخبر بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي؛ لتنهال عليها التهاني هي وزوجها الطبيب فادي الهاشم.

تجدر الإشارة إلى أن ” نانسي ” وضعت ابنتها الثالثة قبل موعدها بأسبوعين، فكان من المنتظر أن تلدها في منتصف شهر فبراير، إلا أنها فاجأت الجميع بإنجابها الصغيرة وإعلان الخبر عبر صفحاتها الداعمة لها.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3825 ] نشر منذ 5 ساعات

الف الحمد لله علي سلامتك و سلامة ليا

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