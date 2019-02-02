أول صورة تشويقية لأجدد سيارات ميتسوبيشي القادمة في 2019

أميرة خالد(صدى):

اليوم سنعرض عليكم أول صورة تشويقية لأجدد سيارات ميتسوبيشي القادمة في عام 2019 الجاري ، نحن نتحدث في هذا الخبر عن سيارة كهربائية اختبارية قادمة في معرض جنيف للسيارات تمهد الطريق لسيارة إنتاجية كهربائية قادمة ستنضم إلى أسطول سيارات ميتسوبيشي التي تباع في الأسواق .

تظهر الصورة التشويقية واجهة السيارة الاختبارية القادمة ، والتي تبدو ملامحها مستمدة من مركبة بيك اب ميتسوبيشي ال 200 – Mitsubishi L200 2019 الجديدة كلياً ، كما هناك هوية تصميمة مستمدة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس – Mitsubishi Eclipse Cross 2019 .

تتميز هذه السيارة الكهربائية الاختبارية القادمة بحصولها على اضواء على شكل حرف C باللون الأزرق أسفل المصابيح الأمامية الرفيعة ، كما زود سقفها بأضواء LED ، ومن الواضح أن أجدد سيارات ميتسوبيشي الاختبارية ستحصل على شبك أمامي عريض .

يجدر الإشارة إلى أن شركة ميتسوبيشي تستعد لتعود بقوة مع سيارات جديدة بعد أن قامت شركة نيسان بالحسول على 34% من شركة ميتسوبيشي في عام 2016 ، مقابل مبلغ مالي قدره 2,18 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 8,174 ريال سعودي ، لتنضم ميتسوبيشي إلى تحالف رينو نيسان .

وبعد أن عرفناكم على بيك اب ميتسوبيشي L200 2019 في جيله الجديد الذي ينافس كلاً من ؛ بيك اب تويوتا هايلوكس الياباني ، و بيك اب فورد رينجر الأمريكي ، و بيك اب فولكس فاجن اماروك الألماني ، قمنا بتزويدكم مؤخراً بأول مجموعة من الصور التجسسية لسيارة ميتسوبيشي باجيرو 2020 نسخة سبورت ، وسبق وتحدثنا في خبر سابق عن أول معلومات متوفرة لدينا عن سيارة ميتسوبيشي باجيرو جديدة كلياً .