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أم تخنق رضيعها بشعرها بعد أن نامت بجواره

أم تخنق رضيعها بشعرها بعد أن نامت بجواره
لندن(صدى):

تعرضت أم بريطانية لموقف مرعب بعدما كادت أن تخنق رضيعها النائم بجانبها بنفسها دون أن تقصد بسبب خصلات شعرها ، مطالبة الأمهات بضرورة نوم أطفالهن في أسرة خاصة بهم لحمايتهم من نفس الموقف .

ووفقاً لصحيفة “ذي ميرور” البريطانية ، فقد كانت الأم ” إيما لويس” نائمة بجانب طفلها “لينكولن” وعمره عام ، لتشعر فجأة بإرتعاش الطفل ، وحينما استيقظت وجدته كاد يختنق بعد أن دار شعرها حول عنقه .

وحاولت الأم تخليص رقبته من شعرها لكنه تعقد أكثر ، بينما شحب الطفل ، لتصرخ أمه حيث تدخل الأب وساعدها في تحرير رقبة الطفل من شعرها ، ولكنها ظلت أيام مصابة بإضطراب في النوم لأنها كادت أن تقتل رضيعها بنفسها .


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 64101 ] نشر منذ 5 ساعات

سبحان من ان انقذه عند آخر لحظه ,,

[ عدد التعليقات: 7838 ] نشر منذ 4 ساعات

باقي له اجل
هذه من مساؤي الشعر الطويل-
خصوصا لو لفته على عنق الزوج-وكان سميك مثل الحبل المتين-

[ عدد التعليقات: 38490 ] نشر منذ 4 ساعات

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه طفل مايميز
بس لاتخرع القرني بذا الكلام

[ عدد التعليقات: 12395 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمدلله على سلامته😘☺فكيه من شعرك مالت😣😂

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