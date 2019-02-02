أم تخنق رضيعها بشعرها بعد أن نامت بجواره
تعرضت أم بريطانية لموقف مرعب بعدما كادت أن تخنق رضيعها النائم بجانبها بنفسها دون أن تقصد بسبب خصلات شعرها ، مطالبة الأمهات بضرورة نوم أطفالهن في أسرة خاصة بهم لحمايتهم من نفس الموقف .
ووفقاً لصحيفة “ذي ميرور” البريطانية ، فقد كانت الأم ” إيما لويس” نائمة بجانب طفلها “لينكولن” وعمره عام ، لتشعر فجأة بإرتعاش الطفل ، وحينما استيقظت وجدته كاد يختنق بعد أن دار شعرها حول عنقه .
وحاولت الأم تخليص رقبته من شعرها لكنه تعقد أكثر ، بينما شحب الطفل ، لتصرخ أمه حيث تدخل الأب وساعدها في تحرير رقبة الطفل من شعرها ، ولكنها ظلت أيام مصابة بإضطراب في النوم لأنها كادت أن تقتل رضيعها بنفسها .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64101 ] نشر منذ 5 ساعات
سبحان من ان انقذه عند آخر لحظه ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7838 ] نشر منذ 4 ساعات
باقي له اجل
هذه من مساؤي الشعر الطويل-
خصوصا لو لفته على عنق الزوج-وكان سميك مثل الحبل المتين-
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38490 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه طفل مايميز
بس لاتخرع القرني بذا الكلام
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38490 ] نشر منذ 4 ساعات
باقي له في الحياه مده
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38490 ] نشر منذ 4 ساعات
باقي له في الحياه مده
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12395 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدلله على سلامته😘☺فكيه من شعرك مالت😣😂