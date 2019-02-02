أم تخنق رضيعها بشعرها بعد أن نامت بجواره

لندن(صدى):

تعرضت أم بريطانية لموقف مرعب بعدما كادت أن تخنق رضيعها النائم بجانبها بنفسها دون أن تقصد بسبب خصلات شعرها ، مطالبة الأمهات بضرورة نوم أطفالهن في أسرة خاصة بهم لحمايتهم من نفس الموقف .

ووفقاً لصحيفة “ذي ميرور” البريطانية ، فقد كانت الأم ” إيما لويس” نائمة بجانب طفلها “لينكولن” وعمره عام ، لتشعر فجأة بإرتعاش الطفل ، وحينما استيقظت وجدته كاد يختنق بعد أن دار شعرها حول عنقه .

وحاولت الأم تخليص رقبته من شعرها لكنه تعقد أكثر ، بينما شحب الطفل ، لتصرخ أمه حيث تدخل الأب وساعدها في تحرير رقبة الطفل من شعرها ، ولكنها ظلت أيام مصابة بإضطراب في النوم لأنها كادت أن تقتل رضيعها بنفسها .