صورة حديثة للاعب المنتخب القطري مع والده بالزي السوداني في الدوحة 

نواف السالم(صدى):

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للدولي عبدالعزيز حاتم لاعب منتخب قطر لكرة القدم ” المجنس ” مع والده بالزي السوداني في صورة حديثة تم التقاطها في الدوحة.

وانتشرت صور النجم السوداني الشهير الذي تم تجنيسه للعب في صفوف المنتخب القطري والذي حقق الفوز بكأس الأمم الآسيوية 2019 بعد الفوز على اليابان بثلاثة أهداف لهدف.

وكشفت الصورة حقيقة أن المنتخب القطري الذي مثل قطر في البطولة ماهو إلا مجموعة من اللاعبين المجنسين فقط للعب بإسم دولة قطر .