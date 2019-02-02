سما المصري: ” أنا ممكن أكون أقرب لربنا من ناس كتير لابسه حجاب ونقاب “

القاهرة(صدى):

أثارت الراقصة الإستعراضية سما المصري الجدل بتصريحات جديدة بعدما اعترفت أنها كانت تتعمد إستفزاز المتابعين بصورها ومنشوراتها ، مؤكدة أنها تحب السير عكس التيار والخروج عن القاعدة .

وقالت “المصري” في برنامج ” قطعوا الرجالة ” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة ” القاهرة والناس ” ، أنها كانت تتعمد صور معينة كظهورها بإسدال الصلاة لرى رد فعل الجمهور .

وقالت : وكنت بتشتم برضو، الناس أوقات بتستكتر على الواحدة أي نقطة تواصل أو اتصال بينها وبين ربنا .

وتابعت : أنا ممكن أكون بشكلي دا أقرب لربنا من ناس كتير لابسه حجاب ونقاب .