  • السبت 2

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالصور.. وفاة شخص بحادث مروع إثر اصطدام مركبته بعمود إنارة في القنفذة
  • نشر : منذ 12 دقيقة
  • 1٬379
  • 0
  • حوادث

بالصور.. وفاة شخص بحادث مروع إثر اصطدام مركبته بعمود إنارة في القنفذة

بالصور.. وفاة شخص بحادث مروع إثر اصطدام مركبته بعمود إنارة في القنفذة
نايف السالم(صدى):

فقد قائد مركبة السيطرة على سيارته واصطدم بأحد أعمدة الإنارة بمخطط الصالحي على الطريق الرابط بين محافظة القنفذة والمظيلف؛ مما أسفرعن وفاته.

وعن تفاصيل الحادث، تلقت دوريات الأمن بلاغ عن وقوع حادث مروري؛ بسبب اصطدام سيارة بعمود إنارة بـ ” الجزيرة الوسطية ” بالقنفذة؛ وهو ما أسفر عن انقلابها ووفاة السائق.

ووفقًا لما كشفته التحقيقات المبدئي، فإن السرعة الزائدة هي التي تسببت في الحادث، بينما تم نقل جثة المتوفي إلى مستشفى القنفذة العام.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *