اغسلي وجهك لمدة 60 ثانية للتخلص من الزيوت والشوائب

واشنطن(صدى):

كشفت أخصائية العناية بالبشرة نايماكا روبيست سميث ، عن قاعدة هامة يجب أن تتبعها الفتيات في غسل الوجه تستمر لمدة 60 ثانية ، مٌشيره إلى أنها طريقة فعالة للغاية رغم بساطتها .

وأوضحت نايماكا ، أن تلك الطريقة البسيطة يمكنها حل العديد من مشاكل البشرة الشائعة، بما في ذلك الحبوب، وانسداد المسام، وتصبغات البشرة أو البقع الداكنة وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الطريقة في تخليص بشرتك من الزيوت الزائدة والشوائب، كما أنها تناسب مختلف أنواع البشرة، من الحساسة والجافة إلى الدهنية والمختلطة، وتمنحك بشرة صافية خالية من الشوائب.

وتوضح نايماكا أن غسل وجهك باستخدام أصابعك لمدة 60 ثانية، يعزز فعالية مكونات الغسول ويجعل النتائج أفضل، وأوصت بضرورة اتباع قاعدة الـ 60 ثانية يوميًا في الصباح والمساء للحصول على أقصى قدر من الفوائد.

وشددت على ضرورة التأكد من استخدام غسول لا يهيج البشرة، كما تنصح بالتدليك اللطيف للمنطقة حول العين، بالإضافة إلى ذلك، موضحة أنه كلما دلكتِ بشرتك بالغسول، يستغرق المنتج وقته وتزيد فعاليته في إزالة أي شوائب أو أوساخ استقرت على البشرة.

وأوصت الخبيرة أيضًا بأهمية التركيز على منطقة حول الأنف والذقن وحتى خط الشعر، إذ إن تلك المناطق عادة ما تكون منسية.