اصنعي معطرات البيت بنفسك ووفري في الميزانية

أميرة خالد(صدى):

تحرص كل ست بيت ، أن يكون بيتها تفوح منه رائحة النظافة، ولذلك تعد المعطرات المنزلية من البنود المهمة في الميزانية، ولا تستطيع معظم ستات البيوت الاستغناء عنها.

تؤكد الدكتورة منال عبد الرحمن أستاذ الاقتصاد المنزلي، أنه يمكنك الاستغناء تماما عن بنود معطرات المنزل، وصنع تلك المعطرات بنفسك، وبمواد بسيطة وموجودة في كل بيت، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

وبداية لا بد ألا يخلو منزلك من الزيوت العطرية بالروائح التي تفضلينها، وليكن في ‏مقدمتها اللافندر الذي يبعث على الاسترخاء.‏

يمكنك أن تضعي قليلا من الزيوت العطرية في قليل من الماء الساخن، وضعيه في ‏غرفتك واغلقيها، واتركي العطر يملأ المكان، وكرري ذلك في كل غرفة، حتى ‏في حمامك، وستنعمين برائحة مذهلة وتدوم طويلا للمنزل كله.‏

استخدامي البخور بروائحه العربية المميزة، على أن تشعليه بعد مسح أرضيات ‏منزلك مباشرة بحيث تكون الأرضيات ما زالت رطبة، مع إغلاق الغرفة، فهذا يجعل ‏الرائحة تدوم في الغرفة لفترات طويلة.‏

يمكنك أيضا أن تصنعي مجموعة من العطور بنفسك باستخدام بعض المواد الطبيعية من ‏مطبخك كالليمون أو البرتقال وأعواد القرفة وكذلك القرنفل.

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كل ما تفعلينه هو أن تضعي أي من هذه المواد، كشرائح البرتقال أو الليمون ‏في أي وعاء، ثم اسكبي عليه الماء المغلي، ستجدي المكان وقد امتلأ برائحة عطرك ‏الذي اخترتيه.‏

ولكن احرصي على أن تكون الغرفة محكمة الإغلاق حتى يملأ العطر المكان ويبقى ‏فيه.