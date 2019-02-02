رانيا يوسف تثير جدلا واسعا بـ ” دماغ الشيطان “

القاهرة(صدى):

تستعد الفنانة رانيا يوسف لتصوير مشاهدها الأولى في مسلسل ” ملايكة إبليس ” المقرر عرضه في الدورة الرمضانية القادمة، كخطوة وصفها النقاد بالاستفزازية.

واعتبر النقاد أن رانيا يوسف تتعمد إثارة الجدل حول أعمالها، بالمشاركة في مسلسل لا يتناسب اسمه، على الأقل، مع روحانية الشهر الكريم.

وانتهت رانيا أخيرا من تصوير دورها في فيلم لم يجد مؤلفه عمرو الدالي ومخرجه كريم إسماعيل اسما له سوى «دماغ شيطان»، ليثيروا جدلا جديدا حولها، مسهمين بقصد أو بدون، في تشويه صورة الفنانة ذات الـ45 عاما، التي ارتفع رصيدها فجأة خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد مشاركتها في بطولة مسلسل «السبع وصايا» الذي عرض في رمضان عام 1435.

وكانت يوسف تعرضت لهجمة جماهيرية شرسة بمواقع التواصل إثر ظهورها بفستان وصف بـ«الفاضح» في مهرجان القاهرة السينمائي الأخير قبل شهرين.